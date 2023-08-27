Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Büyük Taarruz törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü törenine katıldı

Tuğgeneral Numan Yöner:

"Milletimiz Güney bölgemizde büyük bir insani felaketin yaşanmasını engellemiştir"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Türk milletinin mazisinin şan ve şeref dolu olduğunu kaydederek, "Türk milleti Büyük Taarruz ile Anadolu'yu düşman çizmesinden temizlemiş, Milletimiz 15 Temmuz menfur darbe girişiminde destansı direnişi ile yeniden tarih yazıp, güney bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe Harekatları ile parçalamış ve büyük bir insani felaketin yaşanmasını engellemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar Kocatepe'de gerçekleştirilen törene katılıp, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Yılmaz, Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere dün geldiği Afyonkarahisar'daki programına devam etti. Yılmaz, sabah saatlerinde taarruzun başladığı Kocatepe'de yapılan törene katıldı. Yılmaz, burada önce İzmir'e bisikletleri ile Zafer Turu gerçekleştiren sporcuları uğurladı. Yılmaz'ın Türk bayrağını öptükten sonra sporculara teslim etmesi ile etkinlik başladı. Yılmaz ardından Kocatepe'deki Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende daha sonra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner bir konuşma yaptı.

"Türk milleti Büyük Taarruz ile Anadolu'yu düşman çizmesinden temizledi"

Tuğgeneral Yöner Konuşmasında Türk milletinin tarihinin şan ve şeref dolu olduğunu belirterek, geçmişte olduğu gibi yakın dönemde de milletin büyük kahramanlıklar gösterdiğine işaret etti. Tuğgeneral Yöner, "Büyük Türk milleti Metehan'dan, Alparslan'a, Fatih'ten, Atatürk'e kadar bağrından bir çok devlet adamı ve cihangir çıkarmıştır. Şan ve şeref dolu mazisinde Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açmış, İstanbul'u fetih ederek yeni bir çağ başlatmıştır. Son iki asırda yaşadığı toprak kayıplarına 'dur' diyen Türk milleti Büyük Taarruz ile Anadolu'yu düşman çizmesinden temizleyip Kıbrıs Barış Harekatı ile büyük bir soykırıma engel olmuş ve adaya barış getirmiştir. Milletimiz 15 Temmuz menfur darbe girişiminde destansı direnişi ile yeniden tarih yazıp, Güney bölgemizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe Harekatları ile parlamış, aynı zamanda bölgede huzur ve istikrarı sağlayarak büyük bir insani felaketin yaşanmasını engellemiştir" dedi.

Konuşmanın ardından garnizondan görevli bir subayın Büyük Taarruz'u katılımcılara anlatması ile buradaki tören sona erdi.

Yüzbaşı Agah Efendi ve kahramanları unutulmadı

Yılmaz, daha sonra Büyük Taarruz'da önemli başarılar gerçekleştirerek birliği ile birlikte şehit olan Yüzbaşı Agah Efendi ve kahramanlarının yattığı şehitliği ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda dualar edildikten sonra saygı duruşu gerçekleştirilip, İstiklal Marşı okundu. Yılmaz sonrasında Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve beraberindekiler ile mezarlara karanfil sundu. Çiçek takdiminin ardından buradaki program sona erdi ve Yılmaz Kocatepe'den ayrıldı.