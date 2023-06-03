Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede yer alacak isimleri bugün açıklıyor. Kabinede merak edilen bakanlıklar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yer alıyor. Peki Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim oldu? Cumhurbaşkanı yardımcıları belli oldu mu, kimler CB yardımcısı oldu?

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim oldu? Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede yer alacak isimleri bugün açıklıyor. Kabinede merak edilen bakanlıklar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yer alıyor. Peki Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim oldu? Cumhurbaşkanı yardımcıları belli oldu mu, kimler CB yardımcısı oldu? Detaylar...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI KİM OLDU?

Yeni kurulacak kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak henüz net değil.

Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" şeklinde olmuştu.