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Cumhurbaşkanı Yardımcısı değişti mi? Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı değişti mi? Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak?
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Kabine değişikliği ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongrelerine ilişkin, "Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi. Peki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı değişti mi? Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmî ziyaretlerin ardından dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Peki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı değişti mi? Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı kim olacak?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine'de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" açıklaması Kabine değişikliği beklentisini oluşturdu.

Gazete duvarda yer alan haberlere göre değişmesi beklenen İki Bakan var. Son dönemlerde artan şiddet olayları ve adalet tartışmaları ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve adalet bakanı Yılmaz Tunç topun ağzında.

AK Parti'nin en çok eleştiri alan bakanlarının içişleri bakanı ve adalet bakanı olduğu konuşulurken yine tarım alanında da İbrahim Yumaklı'nın değişebileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı dile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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