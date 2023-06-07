Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Cevdet Yılmaz hakkında merak edilenler var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kimdir? Yeni kabinede CB yardımcısı kim oldu? Cevdet Yılmaz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Cevdet Yılmaz'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir? Cevdet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cevdet Yılmaz hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kimdir? Yeni kabinede CB yardımcısı kim oldu? Cevdet Yılmaz kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? soruları yeni kabinenin açıklanmasının ardından merak edildi. Gündemde yer alan isimlerden biri olan Cevdet Yılmaz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Cevdet Yılmaz'ın hayatını araştırıyor. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir? Cevdet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cevdet Yılmaz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cevdet Yılmaz 1 Nisan 1967 yılı, Bingöl doğumlu Zaza kökenli Türk siyasetçi ve doktorant, AK Parti milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Kalkınma Bakanı.

2007, 2011 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'de AK Parti Bingöl milletvekili olarak, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Temmuz 2011–Ağustos 2015 ve Kasım 2015–Mayıs 2016 tarihleri arasında Kalkınma Bakanı; Ağustos 2015–Kasım 2015 tarihleri arasında Başbakan yardımcısı olarak görev yapan Yılmaz, Mayıs 2016'da Ak parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Erken yaşamı

Cevdet Yılmaz 1 Nisan 1967 tarihinde Bingöl'de doğdu. Babasının adı Kemal, annesinin Fatmadır. Lise öğrenimini Bingöl'de 1983 yılında tamamladı. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne girerek bu bölümden 1988 yılında birincilikle mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı.

1992-1994 yılları arasında ABD'ye giderek Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1995-2003 yıllarında DPT'deki görevine Planlama Uzmanı olarak devam ederken Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimi aldı. 2003 yılında doktora tezi kabul edildi. Aynı yıl, teşkilatın AB İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümerhalı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı oldu.

Siyasal yaşamı

AK Parti dönemi

Siyasal yaşamına AK Parti'de başlayan Yılmaz, ilk defa 2007 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bingöl milletvekili olarak TBMM'ye girdi. 1 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleşen 60. Türkiye Hükûmeti kabine değişikliği sonucu GAP-DAP Projesi ve Kalkınma'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Bingöl milletvekili olarak meclise girdi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 61. Türkiye Hükûmeti'nde 12 Haziran 2011 tarihinde Kalkınma Bakanı olarak yer aldı. Erdoğan 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde %51.79 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilince hükümet kurma görevi Ahmet Davutoğlu'na verildi. Davutoğlu tarafından 29 Ağustos 2014 tarihinde kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde Kalkınma Bakanlığı görevini korudu.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Bu seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamayınca erken seçime gidilme kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde 28 Ağustos tarihinde Başbakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bu görevini 24 Kasım 2015 tarihinde kadar sürdüren Yılmaz, Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde Bingöl milletvekili olarak meclise girdi.

2023 yılında yapılan seçimlerin ardından açıklanan kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirildi.

Özel yaşamı

Evli ve iki çocuk babasıdır.