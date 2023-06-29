Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Artık çadırlara ihtiyaç giderek azalıyor"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Artık çadırlara ihtiyaç giderek azalıyor" "Geçici barınma meselesi büyük oranda gündemimizden kalkmış durumda" "650 bin yeni konut inşa etme hedefimiz var" "Sağlam zemine sağlam konut prensibiyle hareket ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Artık çadırlara ihtiyaç giderek azalıyor"
"Geçici barınma meselesi büyük oranda gündemimizden kalkmış durumda"
"650 bin yeni konut inşa etme hedefimiz var"
"Sağlam zemine sağlam konut prensibiyle hareket ediyoruz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel