Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2030'lara doğru 100 milyar dolar turizm hedefimiz var
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin turizm sektöründe 2030'lara doğru 100 milyar dolar hedeflediğini belirtti. Yılmaz, turizmin ekonomik değerine ve toplumlararası ilişkilere olan katkısını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Kültür Bakanı Ersoy, Travel Expo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm