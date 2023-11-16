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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2030'lara doğru 100 milyar dolar turizm hedefimiz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin turizm sektöründe 2030'lara doğru 100 milyar dolar hedeflediğini belirtti. Yılmaz, turizmin ekonomik değerine ve toplumlararası ilişkilere olan katkısını vurguladı.