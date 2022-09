Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, "Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır"

" Biz oyunları görüyoruz ve gerek yumuşak gerekse sert gücü birlikte kullanabilen, son derecede başarılı bir şekilde kullanabilen bir Türkiye vardır"

SİVAS - Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay Sivas ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ermenistan'ın yanında olduğunu belirterek Türkiye'nin gerek yumuşak gerekse sert gücü birlikte kullanabilme kabiliyetinde olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Sivas'ta ki ziyaret ve programları öncesi Sivas Nuri Demirağ Hava Limanında resmi törenle karşılandı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekilleri Habip Soluk, Semiha Ekici ve il protokolü tarafından karşılanan Oktay, Jandarma Merasim Mangasını selamladı. Oktay ilk ziyaretini Sivas Valiliğine gerçekleştirdi. Oktay burada da Polis Merasim Mangasını selamladı. Şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazan Oktay ardından gündeme dair bir basın açıklaması düzenledi.

"Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır"

Oktay açıklamasında Türkiye'nin Ermenistan'ın yanında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Semerkant'a gitti. Türkiye'nin çok yoğun bir diplomasisi var. Çok yoğun bir gündemi var. Hem Doğu ile hem Batı ile aynı görüş hizasında görüşebilen bir lider ve bir Türkiye, son derecede başarılı bir Türkiye diplomasisi var. Yoğun bir gündemle Semerkant'talar. Özellikle Şangay Birliği çerçevesinde de belirli ülkelerin başkanlarıyla da bir araya gelecekleri için son zamanlarda da gündemde olan özellikle Azerbaycan- Ermenistan arasındaki gelişmelerde gündem olacaktır. Ermenistan'ın Karabağ topraklarını tekrar, hatta ötesine geçip Karabağ dışındaki toprakları taciz ediyor olması, bu topraklara giriyor olması asla ve asla kabul edilemez, biz bunu her fırsatta tekrarladık. Şunu fiilen de gösterdi, bundan sonrada göstereceğimizden her kez emin olsun buda şudur; Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Her şart ve halükarda yanındadır. Hiç kimse hiçbir oyunun peşinde olmasın. Biz oyunları görüyoruz ve gerek yumuşak gerekse sert gücü birlikte kullanabilen, son derecede başarılı bir şekilde kullanabilen bir Türkiye vardır. Her iki unsurlarıyla da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir. Bugün sayın Paşinyan'ın soğukkanlı bir açıklaması oldu. Karabağın Azerbaycan Türklerinin toprağı olduğunu kabul edeceği yönünde anlaşmayı kabul edeceğine dair. Bu son derece makuldür. Çünkü bölge yeteri kadar kırılgandır. Gerek Rusya -Ukrayna krizinden dolayı gerek Suriye-Irak'tan dolayı, bölgedeki belirsizliklerden dolayı son derece kırılgandır. Yeni kırılganlıklara ihtiyaç yoktur. Bölgenin ve Ermenistan'ın kendi geleceği için barış yoluyla çözümde fayda vardır. Cumhurbaşkanımızın da bu anlamda Semerkant'ta bulunması son derece önemlidir. "dedi.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'ten brifing alan Oktay, Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra esnafla bir araya geldi.