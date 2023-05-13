Cumhurbaşkanı seçim sonuçları canlı yayınlanacak! Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi takip ediliyor. Yayınlanan kararlara göre Cumhurbaşkanı seçim sonuçları canlı yayınlanacak! Konuya ilişkin olarak Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları canlı yayınlanacak! Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Bu nedenle Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorusu en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYINLANACAK

Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

OY PUSULALARI DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulalarında değişiklik olmayacaktır. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içermektedir.