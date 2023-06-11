Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finalini Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takip etti. Erdoğan'a, FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur eşlik etti. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şampiyonlar Ligi finaline gitti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şampiyonlar Ligini izledi mi?

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Manchester City - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Erdoğan, karşılaşmayı UEFA Başkanı Ceferin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile birlikte maçı seyretti. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şampiyonlar Ligi finaline gitti mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şampiyonlar Ligini izledi mi?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE GİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti. Erdoğan, Manchester City'nin sahibi Mansur ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayakta olan isimler sırasıyla: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino, UEFA Başkanı Ceferin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izledi.