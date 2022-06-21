Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı maaşı zamlandı mı?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , "Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak'ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor" açıklamasını yaptı. Açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaşı ne kadar, araştırıldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak'ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL'ye yükseltiyor" açıklamasını yaptı.

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