Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi CANLI İZLE! Recep Tayyip Erdoğan konuşması izleme linki var mı?

Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin adaylarının bir kısmı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak. Peki, Recep Tayyip Erdoğan konuşması izleme linki var mı?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ CANLI İZLE

Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak. Henüz törenin canlı yayını bulunmamaktadır. Başlayacak olan canlı yayın ile birlikte haberimiz güncellenecektir. Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek.

İŞTE KESİNLEŞEN ADAYLAR

Ankara: Turgut Altınok

İstanbul: Murat Kurum

Eskişehir : Nebi Hatipoğlu

Sakarya : Ekrem Yüce

Adana : Halil Nacar

Gaziantep : Fatma Şahin

Trabzon : Murat Zorluoğlu

Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül

Balıkesir : Yücel Yılmaz

Hatay : Mehmet Öntürk

Konya : Uğur İbrahim Altay

Antalya : Hakan Tütüncü

Kayseri : Memduh Büyükkılıç

Rize : Rahmi Metin

Aksaray : Evren Dinçer

Denizli : Osman Zolan

Elazığ : Şahin Şerifoğulları

Mardin : Veysi Şahin

Nevşehir : Mehmet Savran

Muş : Feyat Asya