Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi CANLI İZLE! Recep Tayyip Erdoğan konuşması izleme linki var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi araması, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 12'si büyükşehir, 28 belediye başkan adayının isimlerini açıklayacak tören nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Recep Tayyip Erdoğan konuşması izleme linki var mı?
Türkiye, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimlere kilitlenirken, AK Parti'de kritik gün geldi çattı. Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin adaylarının bir kısmı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle duyurulacak. Peki, Recep Tayyip Erdoğan konuşması izleme linki var mı?
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ CANLI İZLE
Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak. Henüz törenin canlı yayını bulunmamaktadır. Başlayacak olan canlı yayın ile birlikte haberimiz güncellenecektir. Törene saatler kala AK Parti'nin 20 ilde adayları belli oldu. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday gösterilecek.
İŞTE KESİNLEŞEN ADAYLAR
Ankara: Turgut Altınok
İstanbul: Murat Kurum
Eskişehir : Nebi Hatipoğlu
Sakarya : Ekrem Yüce
Adana : Halil Nacar
Gaziantep : Fatma Şahin
Trabzon : Murat Zorluoğlu
Şanlıurfa : Zeynel Abidin Beyazgül
Balıkesir : Yücel Yılmaz
Hatay : Mehmet Öntürk
Konya : Uğur İbrahim Altay
Antalya : Hakan Tütüncü
Kayseri : Memduh Büyükkılıç
Rize : Rahmi Metin
Aksaray : Evren Dinçer
Denizli : Osman Zolan
Elazığ : Şahin Şerifoğulları
Mardin : Veysi Şahin
Nevşehir : Mehmet Savran
Muş : Feyat Asya