Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı için Taksim Camiine geldi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı için Taksim Camiine geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim yılı açılış töreni sonrası Cuma namazını için Taksim Camiine geldi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı için Taksim Camiine geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim yılı açılış töreni sonrası Cuma namazını için Taksim Camiine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim yılı açılış programına katıldı. Burada düzenlenen programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı için Taksim Camiine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 'Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'na katılacak.