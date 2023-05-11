Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarına devam ediyor. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir? sorularını merak ediyor. Halk ile buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir?