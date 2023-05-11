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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir?

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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan programlarına devam ediyor. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir? sorularını merak ediyor. Halk ile buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları devam ediyor. Halk ile buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün nerede olacağı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün nerede olacak? 10 Mayıs Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı nedir? sorularına yanıt arıyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BUGÜN NEREDE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'na, Pursaklar, Mamak-Altındağ ve Sincan mitinglerine katılacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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