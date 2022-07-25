Cumhurbaşkanı Özel Yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 25 Temmuz Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi kanalda konuşacak?

25 Temmuz Pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel yayını hangi kanalda? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖZEL YAYINI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam (25 Temmuz Pazartesi 2022) saat 21:00'de TRT 1'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bu akşam 21.00'de TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayını Cumhurbaşkanımızın sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz."

CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI HANGİ KANALLARDA OLACAK?

Cumhurbaşkanı Özel Yayını, bu akşam saat 21.00'de TRT 1, TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber'de ortak yayın ile izleyici ve dinleyiciyle buluşacak. Moderatörlüğünü Canan Yener Reçber'in üstlendiği yayında gazeteciler Hale Kaplan, Nuriye Çakmak Çelik, Okan Müderrisoğlu ve Mehmet Acet soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtlayacak.