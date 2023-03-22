Cumhurbaşkanı ÖZEL YAYIN canlı izle! Recep Tayyip Erdoğan özel yayın Youtube HD izle!

Konuk olduğu canlı yayında gündemdeki soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Yayını izlmek isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı ÖZEL YAYIN canlı izleme linki veRecep Tayyip Erdoğan özel yayınYoutube HD izleme linkiniraştırdı.

CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI GÜNDEM OLDU

Programda olası İstanbul depremiyle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Erdoğan, "Ben İstanbul çocuğuyum. Yaklaşık 5 yıl İBB başkanlığını yaptım. İstanbul'u iyi tanıyorum. Aşırı derecede iddialı olmak yanlış olur. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz. Ben bir de deprem felaket tellallığı yapmayı da doğru bulmuyorum. İstanbul'un belediye başkanıyken benim İstanbul'a girişi vizeye tabi tutma diye tezim vardı. Her gelen rahatlıkla girsin, bu olamaz. İstanbul'a girmenin bir bedelinin olması lazım. Bakın Londra'ya giremezsiniz. Belli kuralları var bu işin. Eğer bu varsa sizde o zaman müsaade ederler girersiniz. Bunun sebebi trafiktir. İstanbul'da da belediye başkanlığımda nüfus 8 milyondu. Şu an 15 milyonu geçti. Bir de planlama noktasında maalesef zannedildiği gibi planlanmadı" dedi.