Konuk olduğu canlı yayınlarda gündemdeki soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yorumlarıyla ilgi odağı oluyor. Peki, Cumhurbaşkanı ortak yayın ne zaman? 12 Nisan Cumhurbaşkanı ortak yayın CANLI izle!

Bu akşam ortak yayınında soruları yanıtlayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların ilgi odağı oldu. Peki, Cumhurbaşkanı ortak yayın ne zaman? 12 Nisan Cumhurbaşkanı ortak yayın CANLI izle!

ORTAK AYIN NE ZAMAN?





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında. Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin soracak; Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Özel Yayını bugün 22.00'de.