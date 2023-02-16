Cumhurbaşkanı'nın kaç koruması var? Cumhurbaşkanlığı koruma sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi kaç koruması olur?

Türkiye Tek Yürek programında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde bulunan görevli korumalar, kendi aralarında topladıkları parayla 3 milyon 300 bin TL bağış yaptı. Bunun ardından vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'nın kaç koruması var? Cumhurbaşkanlığı koruma sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığının kaç koruması olur? merak etti. İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün deprem ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde bulunan görevlilerin toplam 3 milyon 300 bin TL'lik bağış yaptığı bildirilmişti. Konu hakkında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde çalışan toplam koruma sayısı kaçtır merak edildi. İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİRESİ HAKKINDA BİLGİLER

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, 09.06.1936 tarihli "Riyaseti Cumhur Maiyet Polis Teşkilatının Vazifelerine ve Sureti İstihdamlarına Dair Talimat" ile ilk defa Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün gezilerinde yakın koruma görevi yapmak ve ikametgâhlarının korunması amacı ile "Emniyet Memurluğu" olarak kurulmuştur. Emniyet Memurluğu birimi o dönemde, Çankaya Karakolu, Köşk Karakolu, Motorize Devriyeler (Sepetli Motosikletler), Yakın Koruma Ekibi ve Yol Memurları olmak üzere beş ana birim şeklinde oluşturulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Koruma personeli 1966 yılına kadar bu şekilde hizmet verdikten sonra 1966 yılında "Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü" olarak teşkilatlanmış ve günümüze kadar da bu şekilde devam etmiştir. Kuruluşundan itibaren kendi teşkilat hiyerarşisi içerisinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü 1982 yılında Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı birimler arasında yer almıştır.

1990 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü, Başbakanlık ve TBMM Koruma Müdürlükleri ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlanmıştır. 2003 yılında İçişleri Bakanı onayı ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Koruma Müdürlükleri doğrudan Genel Müdüre bağlı birer birim haline gelmiş, 2010 yılında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı olarak Teşkilatlanmıştır. 04.12.2018 tarihinde Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı kapanması ile birlikte, Bakanların ve ikametlerinin koruma görevi başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı görev ve sorumluluk alanı genişlemiştir.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yurt dışı ve yurt içinde bulunduğu yerlerde ve gerçekleştireceği tüm faaliyetlerinde her türlü tehdit ve tehlikeden korunabilmesi amacıyla alınacak tertip ve tedbirlerin tümü ile Konuk Devlet Başkanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakanlar, İdari İşler Başkanının yakın koruma hizmetlerinden sorumludur.Ayrıca Cumhurbaşkanlığına ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanının bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.

Emniyet Teşkilatı, dünyadaki güvenlik sektöründeki değişim ve gelişmelere paralel olarak sürekli kendini yenilediği gibi Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı da güvenlik ve yakın koruma konusunda dünyadaki çağdaş ülkelerin kullandığı araç, gereç ve yöntemleri kullanmayı kendine amaç edinmiş, en iyi olma yolunda gerek teknoloji gerekse eğitim alanında sürekli kendini yenilemektedir.

Cumhurbaşkanlığı Makamına gururla hizmet eden Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Emniyet Teşkilatını gerek yurtiçi gerekse yurtdışında, gerekse konuk devlet başkanları nezdinde en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içindedir. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın ve teşkilat büyüklerimizin ayrıca yabancı devlet başkanlarının birçok kez takdirlerini kazanmıştır.

2007-2014 CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA MÜDÜRÜ KİMDİR?

Emniyet Amiri Osman ÇANGAL 16. Koruma Müdürümüz olup, 2007-2014 yılları arasında onbirinci Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL'ün.Koruma Müdürlüğü görevini yerine getirmiştir.

CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA SAYISI KAÇTIR?

Cumhurbaşkanlığı koruma sayısı kaçtır hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Güvenlik açısından Cumhurbaşkanlığı koruma sayısının toplam kaç olduğunun, toplam sayısının açıklanmadığı yönünde bilgiler mevcuttur. Sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı koruma sayısının toplamda 300, 1500 veya 5000 kişi olduğu hakkında yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü konu hakkında resmi bir rakam bulunmuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAFIZ ALAYI HAKKINDA BİLGİLER

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, savaş zamanında üst birliğine katılan, barış zamanında ise Türkiye cumhurbaşkanının güvenliğini sağlayan, cumhurbaşkanına bağlı özel birliktir.

Muhafız Alayı, Atatürk'ün güvenliğinin sağlamak amacıyla 18 Temmuz 1920 tarihinde Üsteğmen İsmail Hakkı Tekçe tarafından kuruldu. İlk başta TBMM Muhafız ve Tören Taburuna bağlı olan bu birliğin mevcudu 1927 yılında 2.500 kişiye çıkarılarak Alay seviyesine getirildi. Ayrıca TBMM Muhafız ve Tören Taburu da bu birliğe bağlı olarak görev yapmaya başladı. Bu birliğe bağlı askerlerin üniformaları diğer askerî birliklerden farklı olarak Türk rengi olan turkuaz rengindedir. 21 Aralık 2011 tarihinde TBMM Muhafız ve Tören Taburu lağvedildi.

Alay, 15 Temmuz Darbe Girişimine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi sonrası alayın lağvedileceğini açıkladı. 2016 yılından beri sadece tören birliği olarak görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı büyüklük : 2.500