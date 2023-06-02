TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. 600 vekil, sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da töreni Meclis'ten takip ediyor. Peki, Cumhurbaşkanı ne zaman yemin edecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek? ,

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Arama motorlarında ise Cumhurbaşkanı ne zaman yemin edecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek? soruları aratılıyor.

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN YEMİN EDECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis'in açılışına katılacak. Resmi törenle karşılanacak olan Cumhurbaşkanı, yemin törenini kendisine ayrılan locadan takip edecek. Erdoğan ise yarın yemin edecek.

Birleşimi yönetecek olan Bahçeli, Meclis Başkanlığı koltuğuna oturarak açılış konuşması gerçekleştirdi. Daha sonra yemin metnini okuyan Bahçeli, sırayla vekilleri kürsüye davet edeceğini ve ant içerken dikkat edilmesi gereken noktaları söyledi. Vekiller sıralamaya göre tek tek kürsüye çıkıp yemin ediyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan da töreni Meclis'te locadan takip ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Parti lideri Ali Babacan, YSK Başkanı Ahmet Yener de Meclis sıralarında yer alan isimlerden.