2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilleri seçiliyor. Cumhurbaşkanı ne kadar oy almalı ve 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı yüzde kaç oy almalı soruları gündeme geliyor. Peki, Cumhurbaşkanı ne kadar oy almalı? 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı yüzde kaç oy almalı?

Cumhurbaşkanı ne kadar oy almalı ve 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı yüzde kaç oy almalı soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilleri seçiliyor. Cumhurbaşkanı ne kadar oy almalı ve 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı yüzde kaç oy almalı soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı ne kadar oy almalı? 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı yüzde kaç oy almalı? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI NE KADAR OY ALMALI?

2007 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen değişikliklere göre cumhurbaşkanı adayının seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gerekmektedir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE CUMHURBAŞKANI YÜZDE KAÇ OY ALMALI?

2023 Genel Seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilleri seçiliyor. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder. Bu şekilde seçilen meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.