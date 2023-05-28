Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Peki Cumhurbaşkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı? Güncel seçim sonuçları!

Cumhurbaşkanı kim oldu? 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Peki Cumhurbaşkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı? Güncel seçim sonuçları haberimizde...

CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

Sandıkların şu ana kadar yüzde 49'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 56.36, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 43.64 oldu.

ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 49'u açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 56.36, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 43.64 olarak açıklandı.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI