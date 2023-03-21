Cumhurbaşkanı KHK çıkarabilir mi? Kanun Hükmünde Kararname KHK nasıl çıkarılır?
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Türkiye 14 Mayıs tarihine yaklaştıkça seçimle ilgili gündemi merak etmeye başladı. En çok merak edilen konulardan biri de kanun çıkarma konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı KHK çıkarabilir mi? Kanun Hükmünde Kararname KHK nasıl çıkarılır?
2023 seçimine kısa bir süre vatandaşlar Cumhurbaşkanı kadar, meclis aritmetiğini de merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı KHK çıkarabilir mi? Kanun Hükmünde Kararname KHK nasıl çıkarılır?
KHK NEDİR, NASIL ÇIKARILIR?
Kanun hükmünde kararnameler, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde, olağan kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu tarafından çıkarılmakta; bu yetki bakanlar kuruluna Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yetki kanunu ile verilmektedir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasi hak ve ödevler hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü kanun hükmünde kararnameler ise cumhurbaşkanı başkanlığındaki bakanlar kurulu tarafından çıkarılmaktadır. Bunun için TBMM'nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, her alanda düzenleme yapılabilir. Kanun hükmünde kararnameler hem meclis tarafından siyasi denetime hem de anayasa mahkemesi tarafından yargısal denetime tâbidirler.
2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumundan evet kararının çıkmasının ardından yapılan 2018 Türkiye genel seçimlerinde halk oyuyla seçilen cumhurbaşkanı görevine başladıktan sonra anayasanın 91'inci maddesi yürürlükten kaldırıldı. Kanun hükmünde kararnameler, yerini yeni sistemin yeni düzenleme aracı olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine (CBK) bırakmıştır.