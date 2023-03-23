Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmasında kabinede yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklamıştı. Bunun ardından vatandaşlar kabinede kimler var, toplam kaç kişi var ve isimlerini merak etmişti. Peki, Cumhurbaşkanı kabinesinde kimler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde hangi isimler var, kabinede kimler ne bakanı? Kabine kaç kişi? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde toplam kaç kişi var, kimler milletvekili adayı olacak? Kabinedeki isimler kimlerdir? Kabinede hangi bakanlar bulunuyor? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Cumhurbaşkanı kabinesinde kimler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde hangi isimler var, kabinede kimler ne bakanı? Kabine kaç kişi? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NDE KAÇ KİŞİ VAR, KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Hükûmet veya Kabine, Türkiye'de Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği ve tüm bakanların bir araya gelip kararlar aldığı kuruldur. Her bakan, kendi bakanlığını ilgilendiren iş ve emri altındaki kamu personellerinin yerine getirdikleri işlem ve eylemlerinden sorumludur.

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır. Anayasaya göre milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

Bakanlar Kurulu 2018'de kaldırılınca; cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların toplamına "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi" denmeye başlanmış olsa da, Kabine anayasada yer alan bir kurum değildir. Bununla birlikte çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinden hiçbirinde de yer almamıştır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KABİNESİNDE KİMLER VAR?

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Cumhurbaşkanı : Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı : Fuat Oktay

Fuat Oktay Adalet Bakanı : Bekir Bozdağ

Bekir Bozdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı : Derya Yanık

Derya Yanık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : Vedat Bilgin

Vedat Bilgin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı : Murat Kurum

Murat Kurum Dışişleri Bakanı : Mevlüt Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : Fatih Dönmez

Fatih Dönmez Gençlik ve Spor Bakanı : Mehmet Kasapoğlu

Mehmet Kasapoğlu Hazine ve Maliye Bakanı : Nureddin Nebati

Nureddin Nebati İçişleri Bakanı : Süleyman Soylu

Süleyman Soylu Kültür ve Turizm Bakanı : Mehmet Nuri Ersoy

Mehmet Nuri Ersoy Millî Eğitim Bakanı : Mahmut Özer

Mahmut Özer Millî Savunma Bakanı : Hulusi Akar

Hulusi Akar Sağlık Bakanı : Fahrettin Koca

Fahrettin Koca Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Mustafa Varank

Mustafa Varank Tarım ve Orman Bakanı : Vahit Kirişci

Vahit Kirişci Ticaret Bakanı : Mehmet Muş

Mehmet Muş Ulaştırma ve Altyapı Bakanı : Adil Karaismailoğlu

KABİNENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Cumhurbaşkanı, kabinenin baş yöneticisidir. Bu nedenle, tüm kabinenin görev süresi başkanın görev süresi ile bağlantılıdır: Cumhurbaşkanın (ve kabinenin) görev süresi, cumhurbaşkanın istifa etmesi veya ölmesi veya yeni bir cumhurbaşkanın seçilme durumunda otomatik olarak sona erer.

Cumhurbaşkanı, kabineyi yönlendirmekten ve siyasi yönüne karar vermekten sorumludur. Yetki devri ilkesine göre, bakanlar, Cumhurbaşkanının siyasi yönergeleri ile belirlenen sınırlar içinde görevlerini bağımsız olarak yerine getirmekte serbesttirler. Meclis, cumhurbaşkanından bir bakanı görevden almasını veya yeni bir bakan atamasını isteyebilir. Cumhurbaşkanı ayrıca bir bakanlığı kendisi de yönetebilir.

Cumhurbaşkanın kabinesini şekillendirme özgürlüğü sadece bazı anayasal hükümlerle ile sınırlıdır: cumhurbaşkanı bir Savunma Bakanı, bir İçişleri Bakanı, bir Dışişleri Bakanı ve bir Adalet Bakanı atamak zorundadır. Anayasa bu bakanlara bazı özel yetkiler verdiğinden, cumhurbaşkanının bu bakanlıklardan birine kendisinin başkanlık etmesi zımnen yasaklanmıştır. Örneğin Adalet Bakanı aynı zamanda Hâkimler ve Savcılar Kurulunun da başkanıdır. İki bakan belirli bir noktada anlaşamazlarsa, kabine anlaşmazlığı çoğunluk oyu ile çözer veya cumhurbaşkanı kendisi karar verir. Bu genellikle cumhurbaşkanın yönetim tarzına bağlıdır.

Başkan, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanın yokluğunda, yardımcısı bunların Cumhurbaşkana vekalet edebilir. Cumhurbaşkanı ölür veya görevini yapamazsa, cumhurbaşkanı yardımcısı, bir sonraki Cumhurbaşkanı seçilene kadar Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanır.

Yerleşik uygulamaya göre, önemli güvenlik konularına ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki bir devlet kurumu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınır. (Gizli) prosedür kuralları uyarınca, oturumları gizlidir.

Önemli güvenlik konularına ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınır.

Kabine toplantıları

Kabine düzenli olarak her Pazartesi öğleden sonra iki haftada bir toplanır. Programın yoğunluğuna bağlı olarak, bazen Salı günleri de düzenlenmektedir. Görüşmelerin ardından hükûmet başkanı veya hükûmet sözcüsü tarafından bir basın toplantısı düzenlenir.

Kabine toplantılarına Cumhurbaşkanı başkanlık eder, ancak onun yokluğunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı kabineye başkanlık etme sorumluluğunu üstlenir. 2018 yılında başkanlık sistemine geçilmeden önce toplantılara Başbakan başkanlık ediyordu. O dönemde bazen Cumhurbaşkanı da kabine toplantılarına başkanlık ediyordu ve danışman rolüyle katılırdı.

Kabine toplantılarının yeri

Kabine toplantıları, Cumhurbaşkanı'nın resmi ikametgahı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılır. Toplantılar eskiden Çankaya Köşkü ve başbakanlık konutunda da düzenleniyordu.