Belirli tarihlerde toplanmakta olan kabine toplantısı ne zaman? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki 22 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısı saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanı kabine toplantısı ne zaman? Saat kaçta yapılacak?

Belirli tarihlerde gerçekleştirilen kabine toplantıları birçok kişi tarafından merak ediliyor ve takip ediliyor. Vatandaşlar yapılacak olan açıklamaları takip etmek için kabine toplantısı saatini oldukça merak ediyor. 22 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan kabine toplantısında konular ne olacak? Hangi konulara yer verilecek? Cumhurbaşkanı kabine toplantısı ne zaman? Saat kaçta yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

22 Ağustos Pazartesi günü Cumhurbaşkanı tarafından gerçekleştirilecek olan kabine toplantısı, günlük programa göre saat 14:00'da başlaması bekleniyor. İç ve dış politikalara dair detaylara değinileceği tahmin edilen toplantıda, Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak. Ayrıca ekonomi ve fahiş fiyatların önlenmesi konusu da gündeme gelecek. İç ve dış politikaya dair detayların aktarılacağı kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı başkanlığında gerçekleştirilecek.