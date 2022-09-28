Bugün Kanal D ekranlarında Cumhurbaşkanı ile Özel programı olacak. Programı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ile Özel programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Eylül Cumhurbaşkanı özel programı saat kaçta başlayacak? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 22:00'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi kanalda olacağını merak etti. Peki, Cumhurbaşkanı özel yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? 28 Eylül Çarşamba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel yayını hangi kanalda? İşte bilgiler...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖZEL YAYINI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Özel yayını Fragmanı yayında! Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor.

Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını CNN TÜRK – Kanal D Ortak yayını ile 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.00'de canlı yayınla Kanal D'de…

28 EYLÜL ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 - Kanal D Ana Haber

19:45 - O Kız

22:00 - Cumhurbaşkanı ile Özel

23:45 - O Kız