Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir?
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Bugün Kanal D ekranlarında Cumhurbaşkanı ile Özel programı olacak. Programı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 22:00'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi kanalda olacağını merak etti. Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir?
Cumhurbaşkanı Özel yayını bugün 28 Eylül Çarşamba saat 22:00 'da Kanal D'de başlayacak.
CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI CANLI İZLE!
Cumhurbaşkanı Özel yayını Fragmanı yayında! Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor.
Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Özel Yayını CNN TÜRK – Kanal D Ortak yayını ile 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.00'de canlı yayınla Kanal D'de…
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 19:45 - O Kız
- 22:00 - Cumhurbaşkanı ile Özel
- 23:45 - O Kız