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Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir?

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Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir?

Bugün Kanal D ekranlarında Cumhurbaşkanı ile Özel programı olacak. Programı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 22:00'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi kanalda olacağını merak etti. Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir?

Cumhurbaşkanı Özel yayını bugün 28 Eylül Çarşamba saat 22:00 'da Kanal D'de başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI CANLI İZLE!

Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir?

Cumhurbaşkanı Özel yayını Fragmanı yayında! Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor.

Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını CNN TÜRK – Kanal D Ortak yayını ile 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.00'de canlı yayınla Kanal D'de…

  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 19:45 - O Kız
  • 22:00 - Cumhurbaşkanı ile Özel
  • 23:45 - O Kız
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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