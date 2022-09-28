Bugün Kanal D ekranlarında Cumhurbaşkanı ile Özel programı olacak. Programı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 22:00'de canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi kanalda olacağını merak etti. Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! 28 Eylül Kanal D - Cumhurbaşkanı ile Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir?

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÖZEL YAYINI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Özel yayını bugün 28 Eylül Çarşamba saat 22:00 'da Kanal D'de başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI CANLI İZLE!

CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI SUNUCULARI KİMLERDİR?

Cumhurbaşkanı Özel yayını Fragmanı yayında! Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri CNN TÜRK – Kanal D ortak yayınında değerlendiriyor.

Fulya Kalfa moderatörlüğünde gazeteciler Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin soruyor; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını CNN TÜRK – Kanal D Ortak yayını ile 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.00'de canlı yayınla Kanal D'de…

28 EYLÜL ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI