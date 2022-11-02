Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel canlı izle! 2 Kasım ATV Cumhurbaşkanı ile Gündem Öze canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Özel programı sunucuları kimlerdir?
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Bugün ATV ekranlarında Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı olacak. Programı canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel canlı izle! 2 Kasım ATV - Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel canlı izle! Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı sunucuları kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 21:30'da canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Bunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi kanalda olacağını merak etti. Cumhurbaşkanı ile Gündem Özelcanlı izle! 2 Kasım ATV - Cumhurbaşkanı ile Gündem Özelcanlı izle! Cumhurbaşkanı ile Gündem Özelprogramı sunucuları kimlerdir?
Cumhurbaşkanı Özel yayını bugün 2 Kasım Çarşamba saat 21:30 'da ATV 'de başlayacak.
CUMHURBAŞKANI ÖZEL YAYINI CANLI İZLE!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atv – a Haber - a Para – a News – a Haber Radyo ortak yayınında...
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- 19:00 - ATV Ana Haber
- 20:00 - Kuruluş Osman Özel Bölüm
- 21:30 - Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel
- 23:30 - Yalnız Kurt