Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi ne zaman, nasıl yapılacak ve 28 Mayıs seçim takvimi belli oldu mu soruları sıklıkla araştırılıyor. 2023 Genel Seçimleri ikinci tura kalmasının ardından, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi ne zaman, nasıl yapılacak sorusu merak ediliyor. 28 Mayıs seçim takvimi belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi ne zaman, nasıl yapılacak? 28 Mayıs seçim takvimi belli oldu mu?

2023 Genel Seçimlerinde 13. cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Ardından, cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi ne zaman ve nasıl yapılacak merak ediliyor. 28 Mayıs seçim takvimi belli oldu mu ve ikinci tur seçimi ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi ne zaman, nasıl yapılacak? 28 Mayıs seçim takvimi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

CUMHURBAŞKANI İKİNCİ TUR SEÇİMİ NE ZAMAN?

İlk oylamada, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce saat 17.00 olarak açıklanan süre saat 20.00'ye çekildi. İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başlıyor. İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI İKİNCİ TUR SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek. Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak.

28 MAYIS SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Bununla birlikte, radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.

Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.