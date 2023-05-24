Cumhurbaşkanı için gönüllü seçim çalışması başlattı

İSTANBUL - 28 Mayıs seçimleri için gönüllü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seçim çalışması yapan Serhat Boyları Dernek Başkanı Muharrem Yıldız Esenyurt'ta esnafları gezerek oy istedi. Kendi imkanları ile yaptırdığı ekranlı seçim aracında ise Türkiye Yüzyıl'ının videosu gösteriliyor.

14 Mayıs seçimlerinin ardından ikinci turan kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 28 Mayıs tarihinde vatandaşlar oy kullanacak. Serhat Boyları Dernek Başkanı Muharrem Yıldız ise hiçbir siyasi partiye üye olmadığını ifade ederek ülkenin geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy istedi. Kendi imkanları ile yaptırdığı seçim aracı ile ilk olarak Kars'ta 2 gün esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Pazar gününden seçim yasakları başlayana kadar İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyor. Esenyurt'ta esnaf ziyareti yapan Yıldız, aynı zamanda esnafın sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturmak için not alıyor. Hiçbir partiden üye olmadığı halde Cumhurbaşkanı için oy istenildiğini gören vatandaşlar ise şaşırıyor.

" İşgalden Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği ile kurtuldu "

Bugün Esenyurt'ta esnaf ziyareti yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy istediklerini ifade eden Serhat Boyları Dernek Başkanı Muharrem Yıldız, "Azerbaycan'daki Karabağ topraklarının 32 yıl sonra işgalden Cumhurbaşkanımızın güçlü desteği ile kurtuldu. Bugün oradan göceden vatandaşlarımız tekrar evlerine dönüyorlar. Kafkas kökenli Azerbaycan Türkleri Cumhurbaşkanımıza ahde vefamızı göstermek zorunda. Bende Serhat Boyları Dernek Başkanı olarak hiçbir siyasi parti üyeliğim yok. Herhangi bir adaylığım yok. Şuanda ülkem ve milletimin geleceği için ben bir kampanya başlattım. Bir seçim arabası yaptırdım önce memleketim Karsa gittim orada 2 gün boyunca çalışma yaptık. Pazar günü İstanbul'a geldim o günden beridir sahadayım. Cumartesi akşamına kadar seçim yasakları başlayana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı ziyaret etmeye çalışacağız. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Azerbaycan ve Kafkas kökenli kardeşlerimiz var, buradan herkese Cumhurbaşkanımıza katkıda bulunmalarını söylüyoruz. Cumhurbaşkanımıza destek olmaları için böyle bir kampanya yaptım" diye konuştu.

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