Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Millet İttifakı adayının tartışıldığı son günlerde ise kimlerin aday olabileceği merak konusu olmuştu. Millet infakını oluşturan partiler bugün son kez Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geliyorlar. Vatandaşlar ise Cumhurbaşkanının görevlerini ve görev süresinin ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Peki, Cumhurbaşkanı görevleri nelerdir? Cumhurbaşkanının görev süresi ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa bir süre kala vatandaşlar cumhurbaşkanının görevlerini merak edip arama motorlarına sormaya başladı. Peki Cumhurbaşkanı görevleri nelerdir? Cumhurbaşkanının görev süresi ne kadar? Cumhurbaşkanı seçimleri yenileyebilir mi? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANININ GÖREVLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.

CUMHURBAŞKANININ GÖREV SÜRESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ YENİLEYEBİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. (2) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.