28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor. Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin videosu İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM yemini İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin videosu HD!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YEMİN VİDEOSU İZLE

Kapıda resmi törenle karşılanan Erdoğan saat 15.00'te geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdimiyle salona girdi. Mazbatasını teslim alan Erdoğan daha sonra kürsüye çıkarak yemin metnini okudu. O anlar Cumhur İttifakı vekilleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

Yemin metninin okunmasının ardından Bahçeli'nin anonsuyla tüm vekiller ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlar eşliğinde Genel Kurul'dan ayrıldı.