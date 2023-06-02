Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni araştırılan konular arasında yer alıyor. TBMM'de gerçekleşecek törenin saat kaçta gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de saat kaçta yemin edecek? İşte detaylar...

Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından TBMM'de gerçekleşecek törenin detayları araştırılıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin töreni ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de saat kaçta yemin edecek? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN?

Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın TBMM'de yemin edecek. Tören öncesi hazırlıklar hızlandırılırken, TBMM'de yer alacak devlet başkanları da belli oldu. Meclis'teki programa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Bazı ülkeleri ise dışişleri bakanları temsil edecek.

TBMM'DE 28.DÖNEM DEVLET BAHÇELİ'NİN YEMİNİYLE BAŞLADI

Seçimlerin ardından merakla beklenen gün geldi. Milletvekilleri için bugün saat 12.00'de TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Tören öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Şentop başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti.