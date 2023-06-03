TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreni tamamlandı. Toplam 581 milletvekili ant içti, tören 10,5 saat sürdü. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek?

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TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreni ile başladı. İlk yemini en yaşlı üye sıfatıyla Devlet Bahçeli etti. Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu da locadan takip etti. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin etti mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman yemin edecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YEMİN ETTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın TBMM'de gerçekleştirilecek yemin törenini 20'den fazla devlet başkanı takip edecek. Tören esnasında, aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Mohammed bin Zayed, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg TBMM'de yer alacak. Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.

İLHAM ALİYEV MECLİS'TE OLACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ın yemin törenini TBMM'de takip edecek. Türk Cumhuriyetleri törende kalabalık bir kadroyla temsil edilecek. KKTC ve Kazakistan'ın yanı sıra çok sayıda Türki cumhuriyetten devlet ve hükümet başkanı Ankara'da olacak.