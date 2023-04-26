AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yayını neden kesildi? İşte detaylar...

Katıldığı programda apar topar canlı yayına ara verildikten 20 dakika sonra tekrar ekranlara çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayın neden yarıda kesildi merak konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yayını neden kesildi? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAYINI NEDEN KESİLDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yayın kaldığı yerden devam etti. Programa ara verilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, "Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." dedi.