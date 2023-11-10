Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıda yaşanan krizin çözümü için yeni anayasayı işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay arasında yaşanan krizi yeni anayasa ile çözebileceklerini ifade ederek, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki krize ilişkin konuştu. Erdoğan, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

YARGITAY'DAN AYM HAMLESİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

"DARBECİLER TARAFINDAN ŞEKİLLENDİRİLEN ANAYASALARA MAHKUM EDİLDİK"

Karar büyük yankı uyandırırken yargıda yaşanan krizi yeni anayasa ile çözebileceklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Türkiye, siyasi ve ekonomik olarak merhale kat ettikçe geçmişten gelen kimi sorunların aslında ülkemize ne kadar büyük faaliyetleri getirdiğini, bu faaliyetlerle birlikte de maliyetleri olduğunu da daha iyi anlıyoruz. Çalışan, üreten, kazanan Türkiye tablosunun önüne geçmek için kurulan tezgahlar, oynanan oyunlar, daha berrak şekilde karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de darbe dönemlerinin ürünü anayasa meselesidir. Gerçekten de Türkiye, milli mücadele dönemi hariç milletin ihtiyaçlarının ve taleplerinin ürünü bir anayasaya hiç sahip olamadı. Darbecilerin ve ideolojik saiklerle onlara destek olan kimi kesimlerin ülkeden ve milletten kopuk gündemleri çerçevesinde şekillenen anayasalara mahkum edildik.

"ANAYASA TALEBİMİZİN HAKLILIĞININ İŞARETİDİR"

Uzunca bir süredir sürekli ülkemizin yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasaya olan ihtiyacını ifade etmemizin sebebi işte bu mahkumiyeti sona erdirmektir. Yapılan onca değişikliğe rağmen güçler ayrılığı ve güçlerin kendi içlerindeki dengeye ilişkin sorunların sürekli önümüze çıkıyor olması yeni anayasa talebimizin haklılığının işaretidir.

"TARAF DEĞİL, HAKEMİZ"

Son olarak Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan tartışma bu gerçeği bir kez daha teyit etti. Elbette her kurum gibi yargı kurumlarının da kararları tartışılabilir. Türkiye'de yüksek mahkemeler dahil hiçbir organ, hiçbir kurum layüsel değildir. Eleştirilemez değildir. Geçmişten beri bizim de Anayasa Mahkemesi'nden Yargıtay ve Danıştay'a kadar hemen her yargı merciinin katılmadığımız, eleştirdiğimiz kararları olmuştur. Ancak bu defa farklı bir sorunla karşı karşıyayız. Anayasa'nın 104'üncü maddesi, Cumhurbaşkanı olarak bize 'yürütmenin' başı olma yanında devlet başkanı sıfatıyla devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme görevi de vermektedir. Dolayısıyla biz bu tartışmada taraf değil, hakem konumundayız."

İLK YORUMUNDA "YARGITAY'IN KARARI KENARA ATILAMAZ" DEDİ

Ayrıca bu sabah konuyla ilgili Özbekistan dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez." dedi.