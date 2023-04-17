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Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar iftarı nerede, hangi semt ve mahallede yapılacak 2023? 17 Nisan Recep Tayyip Erdoğan Kadir Gecesi iftarı hangi ilçede?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar iftarı nerede, hangi semt ve mahallede yapılacak 2023? 17 Nisan Recep Tayyip Erdoğan Kadir Gecesi iftarı hangi ilçede?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Nisan bugün İstanbul Üsküdar'da depremzedelerle birlikte iftar yapacak. Bunun ardından vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar iftarı nerede, hangi semt ve mahallede yapılacak 2023? 17 Nisan Recep Tayyip Erdoğan Kadir Gecesi iftarı hangi ilçede? Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar iftarı ne zaman, hangi gün? merak etti. İşte ayrıntılar...

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Bugün Recep Tayyip Erdoğan nerede iftar yapıyor? Recep Tayyip Erdoğan bugünkü iftarı Üsküdar'da mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar iftarı nerede, hangi semt ve mahallede yapılacak 2023? 17 Nisan Recep Tayyip Erdoğan Kadir Gecesi iftarı hangi ilçede? Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar iftarı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜSKÜDAR İFTARI NE ZAMAN VE NEREDE 2023?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Nisan Pazartesi 2023 tarihinde yani bugün Üsküdar'da depremzedelerle birlikte iftar yapacak. Üsküdar'da yapılacak olan iftar programının Üsküdar meydanda düzenleneceği bilinmektedir.

Üsküdar'da yapılacak iftar Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğinde gerçekleşecektir. İftar programına 50 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. İftar sofrası Üsküdar meydandan başlayacak ve Üsküdar Harem'e kadar uzanacaktır. Bugün gerçekleşecek olan iftar programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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