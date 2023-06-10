Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet konuk evinde kabul etti.
Atatürk Havalimanında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Genel