Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet konuk evinde kabul etti.

Atatürk Havalimanında gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.