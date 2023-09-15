CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN AÇIKLAMASI: 2023 Ücretli öğretmen ders ücreti ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılına dair ücretli öğretmen ders ücretlerini açıkladı. Yeni ders ücretleri hakkında bilgi veren Erdoğan, öğretmenlerin ve eğitim camiasının merakla beklediği konuya açıklık getirdi. Peki, 2023 Ücretli öğretmen ders ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 müjde birden verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmen maaşları hakkında açıklamalarda bulundu. 2023-2024 yılı ücretli öğretmen ders ücretleri ne kadar oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ücretli öğretmen maaşlarına yapılan zam oranı araştırılıyor. Peki, 2023 Ücretli öğretmen ders ücreti ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinin yüzde 25 artırılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı burslusu yüksek lisans öğrencilerin de burslarını okudukları ülkelerin şartlarına göre yükselteceklerini söyledi. Erdoğan, "Burslarda döviz bazında yüzde 25-26 civarında zam yapmış bulunuyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"SAATLİK ÜCRETTE YÜZDE 25 ARTIŞA GİDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meslek kanunu getirerek öğretmenlere mali ve ilave haklar tanıdık. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve usta öğreticiler ile ilgili adım atıyoruz. Saatlik ücrette yüzde 25 artışa gidiyoruz. Aylık ücrette yüzde 91 artış yapmış olacağız 2023'te. Lisansüstü öğrencilerin bursunu da değişen oranda yükseltiyoruz. Burslarda 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz" dedi.