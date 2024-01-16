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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Alper Gezeravcı, karantina sürecinde olduğu için Uluslararası Uzay Istasyonu'na gitmek için düzenlenecek töreni bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu ile görüştü
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Karantina'da bulunan Gezeravcı, 17'i Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de düzenlenecek tören ile Uluslararası Uzay Istasyonu'na gidecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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