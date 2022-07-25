(CANLI) Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayın izle! Cumhurbaşkanı özel yayını izle!

Cumhurbaşkanı özel yayını canlı izle linki araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21.00'de TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı TRT canlı yayın izle araştırması yapıyor. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayın izle linki haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRT CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ortak yayınına konuk olacağı canlı yayını CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRT CANLI YAYIN 'a tıklayarak izleyebilirsiniz.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bu akşam 21.00'de TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayını Cumhurbaşkanımızın sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz."