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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG satın aldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG siparişi verdi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG satın aldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG siparişi verdi mi?

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un ilk ve ikinci siparişlerine ilişkin, "İnşallah Pazartesi günü Emine Hanım ile beraber sipariş ilk siparişi veren Cumhurbaşkanımıza araçlarını teslim edeceğiz" diye konuştu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG satın aldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG siparişi verdi mi?

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TOGG'da ilk sipariş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pazartesi günü teslim ediliyorTOGG'da ilk sipariş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pazartesi günü teslim ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB binası basın merkezinde, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) Programı'nın sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG satın aldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG siparişi verdi mi?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOGG SATIN ALDI MI?

Bakan Varank, ikinci Togg'un kime ve ne zaman verileceğinin sorulması üzerine, "İnşallah Pazartesi günü Emine Hanım ile beraber sipariş ilk siparişi veren Cumhurbaşkanımıza araçlarını teslim edeceğiz. Ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den randevumuzu aldık, inşallah ikinci aracı da Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra şirket planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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