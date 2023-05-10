Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarında test üretimleri başladı Savunma sanayinde tarihi gün: 6 milyar TL'ye mal olan fabrikalarda test üretimleri başladı Test üretimlerine başlayan fabrikalar ekonomiye 200 milyon euro katkı sağlayacak Milli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarında test üretimleri başladı

Savunma sanayinde tarihi gün: 6 milyar TL'ye mal olan fabrikalarda test üretimleri başladı

Test üretimlerine başlayan fabrikalar ekonomiye 200 milyon euro katkı sağlayacak

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere:

"6 milyar TL'ye mal olan tesislerimiz savunma sanayi alanında özel sektör ve devletimizin tek seferde yaptığı en büyük yatırım"

ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çorum'un Sungurlu ilçesinde temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarında test üretimleri başladı. 6 milyar TL'ye mal olan tesislerin ekonomiye yılda milyar euro katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl Çorum'un Sungurlu ilçesinde temeli atılan barut, fişek, kapsül fabrikalarında test üretimleri başladı. Yaklaşık 6 milyar TL'ye mal olan fabrikalar Çorum'u, savunma sanayiinde üs haline getirecek. Türkiye'de tek seferde temeli atılan en büyük savunma sanayii yatırımı olan tesisler, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Makine ve Kimya Endüstrisi koordinatörlüğünde kurulan ve 6 milyar TL'lik yatırım tutarı bulanan savunma sanayi tesisleri, ekonomiye yılda 200 milyon euro katkı sağlayacak.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda incelemelerde bulundu. Tesisleri sırayla ziyaret eden Bakan Yardımcısı Dere, yetkililerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Dere, 6 milyar TL'ye mal olan tesislerin savunma sanayi alanında özel sektör ve devletin tek seferde yaptığı en büyük yatırım olduğunu açıkladı.

Savunma sanayi alanında mutlu bir günü yaşadıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Dere, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan fabrikalarımızda bugün test üretimleri başladı. İşçilerimiz burada, tezgahlarımız çalışıyor. Test üretimi nedeniyle fabrikalarımızı ziyaret ediyoruz. Bu yatırımı yapan yatırımcılarımızı, mühendisinden işçisine kadar tüm çalışanları tebrik ediyorum" dedi.

Bu yolculuğun 1.5 yıl önce başladığını açıklayan Dere, "Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi 5 bin dönüm alandan oluşurken sade 500 dönümlük alanda tesislerimiz vardı. 4 bin 500 dönüm alan ise boştu. Gelinen noktada önce fişek fabrikası, kapsül fabrikası sonra barut fabrikasıyla 5 bin dönümlük OSB arazimizin tahsisleri tamamlandı. Şimdi 5 bin dönümden oluşan 2. etap için harekete geçildi. İnşallah OSB'nin devamı gelecek" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük savunma sanayi tesisleri arasında yer alacak olan tesislerin test üretimlerine başladığını açıklayan Dere, "Şu anda kapsül fabrikamızdayız. Tezgahlarımız gelmiş durumda. Test üretimlerimiz başladı. Birkaç aylık deneme üretimlerinden sonra burada yüzlerce işçi ve mühendisin çalışacağı Türkiye'nin en büyük kapsül fabrikalarından birisi seri üretime başlamış olacak. Emek veren herkesi tebrik ediyorum. Fişek fabrikamızda da test üretimleri başladı. Barut fabrikamız 97 binadan oluşan Türkiye'nin en büyük barut fabrikası. Barut fabrikamızda da bir kaç ay içerisinde seri üretimler başlayacak hale gelecek.

Burada yaklaşık 2-3 bin kişi istihdam edilecek. Sanayicilerimiz yaklaşık 6-7 milyarlık yatırım yapıyor sanayicilerimiz. Savunma sanayi alanında özel sektörün ve devletimizin tek kalemde yaptığı en büyük yatırım tutarı" şeklinde konuştu

Sungurlu OSB'nin Türkiye'nin en önemli savunma sanayi üslerinden birisi olacağını açıklayan Dere, "Burada sanayicilerimizi kutlamak, OSB yöneticilerini tebrik etmek lazım. İzinlerin alınması sürecinde bütün aşamalarında kaymakamımız ve OSB yönetimi büyük emek verdi. Fabrikalarımız hayata geçmeden Sungurlu OSB'ye 40-50 civarında tahsis için başvuru oldu. OSB'de yerimiz dolduğu için tahsis yapılamıyor ama. İkinci OSB kurulduğunda onlarda yerini alacak. İstidam 2-3 bin ile sınırlı kalmayacak. Belki 5-10 bin kişilik istihdam sağlayacak. Sungurlu OSB, Türkiye'nin önemli savunma sanayi üslerinden birisi haline gelecek. Demek ki özgüven olursa, takip edilirse yapılabiliyormuş. Sungurlu bunu gösterdi. Çorumlu yatırımcılar bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

(MMY-BÖ-MK-