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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdiBİLECİK Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü iştiraklerinden Gübretaş'a ait Söğüt Altın Arama Tesisleri'nin açılışını yaparken, ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi

BİLECİK Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü iştiraklerinden Gübretaş'a ait Söğüt Altın Arama Tesisleri'nin açılışını yaparken, ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan Gübretaş Söğüt Genel Haberler

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