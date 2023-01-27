Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi Genel Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdiBİLECİK Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü iştiraklerinden Gübretaş'a ait Söğüt Altın Arama Tesisleri'nin açılışını yaparken, ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi BİLECİK Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü iştiraklerinden Gübretaş'a ait Söğüt Altın Arama Tesisleri'nin açılışını yaparken, ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel Recep Tayyip Erdoğan Gübretaş Söğüt Genel Haberler

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