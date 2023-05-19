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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

Genel Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ediyor. Görüşme sürüyor.

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi bir görüşme gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Yaklaşık yarım saat önce başlayan görüşme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Genel

Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Sinan Oğan Genel Haberler

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