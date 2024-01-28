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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesini ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı üs bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki baba ocağını ziyaret etti. Evcin'in ailesiyle uzun süre sohbet eden Erdoğan ve beraberindekiler, şehit ailesine taziye dileklerinde bulunup, başsağlığı diledi. Evden ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı üs bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki baba ocağını ziyaret etti.

Partisinin belediye başkan adaylarını açıklamak için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gençlerle biraraya geldi. Buluşmanın ardından kongre merkezinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe Kilit Harekatı üs bölgesinde şehit düşen Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in Eskişehir'deki baba ocağını ziyaret etti. Evcin'in ailesiyle uzun süre sohbet eden Erdoğan ve beraberindekiler, şehit ailesine taziye dileklerinde bulunup, başsağlığı diledi. Evden ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra hava yoluyla şehirden ayrılmak üzere Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ndeki Hasan Polatkan Havalimanı'na hareket etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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