Cumhurbaşkanı Erdoğan Şahinbey Millet Camii'nin Açılışını Yaptı

Bir dizi açılış ve ziyaret için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Milet Camisi ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında Şahinbey Belediyesi'nin Umre'ye gönderdiği öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zem zem suyu ve hurma ikram ettiler.



Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na Teşekkür Ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nin Gaziantep'e değer kazandıracağını belirterek "Bizlerin bir araya gelme noktasında aylardır çağrısını yapan Mehmet kardeşime özelikle teşekkür ediyorum. Caminin içerisinde çok farklı bir haşmet göreceğiz. Dışarıdan da beni görmeden gitme diyen bir azamet var. Mehmet Tahmazoğlu kardeşime özellikle böyle bir eserin meydana getirilmesinde ve bu adımı atması sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Yıllar önce söylenen ve yıllar sonrada yerine gelen bu eser Gaziantep'in şanına şan katmış oldu. Gaziantep'e Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi gibi bir eseri kazandıran Şahinbey Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Şahinbey 1 milyon 300 bine ulaşan nüfusuyla Gaziantep'in göz bebeği ilçelerimizin en başında geliyor. Nüfus çoğalıp ilçemiz büyüdükçe ibadet hane ihtiyacı da artıyor. Aynı anda 17 bin kişinin ibadet edebileceği Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi ile bu ihtiyacı karşılamış olacağız. Dış bahçesi ile bu sayının 34 bine kadar ulaşması ayrıca takdire şayandır. Selçuklu ve Osmanlı izlerini buluşturan mimarisinin yansıra pek çok sembollüde barındıran Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nin Gaziantep'e çok büyük değer katacağına inanıyorum. Anadolu'nun her yöresinden özellikle çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizde burada huzurlu vakit geçireceklerdir. Zarif dokusuna Kur-an'ı Kerim ayetleri ve lafsatullah nakşedilen camimiz külliyesi ile birlikte 24 saat şehrin manevi hayatına ışık tutacaktır. Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi sadece bir ibadet hane olarak tasarlanmadı. Burası aynı zamanda kütüphanesi, kitap kafesi, çocuk alanları, kursları ve diğer sosyal donatılarıyla bir yaşam alanı olarak planlandı. Camimizde 4-6 yaş çocuklarımıza yönelik imkânların sunulmasını çok kıymetli buluyorum. İslam toplumlarında camiler hayatın merkezi bulunduğu yerinde kalbi olmuştur. Burasının da aynı görevi icra edeceğine inanıyorum. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum.Görenleri hayran bırakan iç huzuru veren manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserin tekrar hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gaziantep'imize Hayırlı Olsun

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey Milet Camisi ve Külliyesi'nin Gaziantep'e hayırlı olmasını dileyerek "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Gazi şehrimiz için köprüler, yollar ve sosyal tesisler inşa ettik. Bir taraftan şehri imar ederken çok şükür neslimizi de ihmal etmemek için büyük bir mücadele veriyoruz. Öğrencilerimizi Umreye gönderiyoruz. Her yıl kitap okuma yarışmaları yapıyoruz. Bu zamana kadar 15 milyon 500 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. 50 bin lise öğrencemize her yıl Kasım ayında kitap dağıtıp yarışma yapıyoruz. 6 yıldır sürdürdüğümüz proje kapsamında her okulun 1'ncisini, 2'incisini ve 3'üncüsünü Umre 'ye gönderiyoruz. Ayrıca yine gençlerimiz için 40 bin metre kare alan üzerine Şahinbey Millet Kütüphanesini yaptık. Onu da bu ayın sonunda tamamlayarak hizmete açacağız. Şuana kadar 180 bin öğrencemizi Uçakla Çanakkale'ye götürerek ecdatla buluşturduk. Açtığımız Kur-an Kurslarımız ve sosyal tesislerimizle gençlerimizi geleceğe hazırlamak adına büyük bir gayretle çalışıyoruz. Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi şehrimizin büyük bir ihtiyacıydı. Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Cami açılırken Cumhurbaşkanımız Şahinbey'e büyük bir cami yapmamızı istemişti. Çok şükür 17 bin kişilik Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışını Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Burası yaşayan bir cami olacak. Sadece Cami değil. Üst katta bay ve bayanlar için Millet Kıraathaneleri yaptık. Orta katta 4-6 yaş çocuklarımız için kurslar veriyoruz. Altta katta ise Kur-an ve Osmanlıca kursumuz bulunuyor. Burada ayrıca Diyanetin kitap kafesi var. Hanımlar ve beyler buraya gelip kitap okuya bilecekler. Ramazan ayında da Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde kitap fuarları düzenleyeceğiz. Salı akşamı da Miraç gecesi. O günde burada depremde vefat eden kardeşlerimiz için mevlit okutacağız. Depremde vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Avize Kullanılmadı

44 bin 666 metrekare toplam ar azi alanı, 19 bin 558 metrekare inşaat alanı ile Türkiye'nin ikinci büyük camii olma özelliği bulunan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde aynı anda 17 bin kişi namaz kılabilecek. Bu rakam, dış bahçe ile birlikte düşünüldüğünde 34 bine çıkıyor. 6 minareli caminin 4 minaresi 107.1 metre yüksekliğinde, diğer iki minare ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi. Hem iç bükey hem dış bükey olarak tasarlanan hat örneklerinin layıkıyla izlenebilmesi için camide aydınlatma olarak avize kullanılmadı. Caminin ana kubbe çapı 34 metre, kubbe yüksekliği ise 76 metredir. Camii 4 ana taşıyıcı üzerine tasarlanmıştır. Camiinin inşaatında yöresel bölge taşı ve modern dönemin malzemeleri kullanıldı.



Selçuklu Mimarisi Kullanıldı

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Milet Camisi ve Külliyesi'nin inşasında yöresel bölge taşı ve modern dönemin malzemelerinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı mimarisi kullanıldı. Külliyenin içerisinde Kur-an kursları, kitap kafe, dinlenme alanları yer alacak. Çocuklar ve büyükler için ayrı ayrı derslikler olacak. Yılın 12 ayı, düzenli eğitim ve sosyal faaliyetler olacak.