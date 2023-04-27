AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınında katıldı. Saat 22.00'de başlayacağı açıklanan yayın 23.30'da başlarken, Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Vatandaşları endişelendiren olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumu nasıl? Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı hakkında açıklaması ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınında gündemi değerlendirirken yayın birden kesildi. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yayın kaldığı yerden devam etti. Programa ara verilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm" dedi. Şimdi ise Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkındaki açıklaması merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumu nasıl? Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı hakkında açıklaması ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Program yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Erdoğan, programa ara verilmesiyle ilgili "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

FAHRETTİN KOCA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMASI NE?

Konya'da açılış töreninde konuşan Koca, "Kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonun etkisi azalmış durumda. En kısa zamanda programlarına devam edecekler. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten kendisine duacı olan tüm hemşerilerimize teşekkürlerini iletti." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız ile görüştüm, size selamları var. Bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Atılacak her adımdan tarih ve insanlık izleri yükselir. Konya, hizmetlerin en güzeline layıktır. Türkiye son 21 yılın muhasebesini yaparak yarınına karar verecek. Her ailemizin kendi doktoru var. Evde sağlık hizmetimiz var. Kayıtlı hasta sayısı 600 bini aşmış durumda.

"İHTİYACIMIZ OLAN AŞILARIN YÜZDE 87'SİNİ KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ"

Kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı evde sağlık hizmetine dahil ediyoruz. Türkiye, ihtiyacı olan aşıların yüzde 87'sini kendisi üretecek. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan reform ve hizmetler Türkiye sevdasının meyveleridir. Açılışının üstünden 2 buçuk yıl geçmeyen şehir hastanelerimiz tüm büyük şehirlerimizin hayali idi. O hayallerden biri Konya'da gerçekleşti."