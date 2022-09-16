Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesi kararları neler? 16 Eylül 2022 Erdoğan-Putin zirvesinde neler konuşuldu, alınan kararlar nedir?

16 Eylül Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan-Putin zirvesi sonrasında ilk sözler merak edildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesi kararları neler? 16 Eylül 2022 Cuma Erdoğan-Putin zirvesinde neler konuşuldu, alınan kararlar nedir? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Kongre merkezindeki basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü. Cumhurbşakanı Erdoğan - Putin görüşmesi kararları neler? Erdoğan-Putin zirvesi kararları!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - PUTİN ZİRVESİNDE ALINAN KARARLAR NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Putin, "Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile yapması kısa sürede yürürlüğe konacak" dedi. Öte yandan Putin, tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti.

RUS GAZI ÖDEMELERİNİN YÜZDE 25'İ RUBLEYLE YAPILACAK

Kremlin'den görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin'in "Türkiye'nin Rus gazı ödemelerinin yüzde 25'ini ruble ile yapması kısa sürede yürürlüğe konacak" ifadelerine yer verildi.

AKKUYU KONUSUNDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Açıklamada Putin'in "Akkuyu Nükleer Santral İnşaatı konusundaki anlaşmalar imzalandı. Ukrayna tahılının büyük bölümünün fakir ülkelere ulaşmasını ümit ediyorum. Ukrayna tahılının büyük bölümünün fakir ülkelere ulaşmasını ümit ediyorum" sözlerine de yer verildi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Putin ayrıca, "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor" sözlerine yer verdi. Putin, "Tahıl anlaşmasının imzalanması çabaları için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.