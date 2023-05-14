Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Seçimde liderlerin oy kullanacağı adresler belli oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu nerede, hangi okulda kullandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı. Sandık başında açıklama yapan Erdoğan, "Türk demokrasisi için hayırlı bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim." dedi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu nerede, hangi okulda kullandı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OYUNU KULLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

EŞİYLE BİRLİKTE OY KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

"SÜREÇ SIKINTISIZ DEVAM EDİYOR"

Oy kullandıktan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için sabah saatleri itibariyle takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımı idi. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra ülkemiz milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin akşam 17'ye kadar endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi anlamında çok önemli. Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum." dedi.