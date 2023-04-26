Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayına, rahatsızlanması nedeniyle ara verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ortak yayın yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayın iptal mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayın neden iptal oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam katıldığı canlı yayına, rahatsızlanması nedeniyle ara verildi. Yaklaşık 20 dakika ara verilen program tekrar başlarken Erdoğan, "Ciddi manada üşütmüşüm. Seyircilerimizden helallik diliyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın katılacağı ortak yayın ekranlara gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayın iptal mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayın neden iptal oldu? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ORTAK YAYIN İPTAL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanal 7 ve Ülke Tv'nin ortak yayınına katıldı. Yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak saat 23.30'da başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunurken yayın birden kesildi. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.