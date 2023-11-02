Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kazakistan'a gidiyor. Erdoğan burada katılımcılara hitap edecek, zirvedeki liderlerle birebir görüşmeler yapacak. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Kazakistan'a gidiyor? Erdoğan neden Kazakistan'a gidecek, sebebi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Kazakistan'a gidiyor? Erdoğan neden Kazakistan'a gidecek, sebebi ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Kazakistan'a gidiyor? sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'a gidişi nedeniyle birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktaydı. Vatandaşlar gidiş sebebine dair araştırmalar yaparken konunun detayları da netlik kazandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Kazakistan'a gidiyor? Erdoğan neden Kazakistan'a gidecek, sebebi ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEDEN KAZAKİSTAN'A GİDİYOR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2-3 Kasım'da Astana'da "Türk Devri" temasıyla düzenlenecek zirveye katılmak için Kazakistan'a gideceğini açıkladı. Teşkilatın dönem başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak. Liderlerin güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacakları 3 Kasım'daki oturumda katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan da İsrail'in saldırılarıyla yerle bir olan Gazze için diplomasi trafiği yürütüyor. Erdoğan bölgede ateşkesin sağlanması ve sivillerin daha fazla katledilmemesi için liderlerle görüşüyor.